СКА встретится с «Амуром» в рамках ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в среду, 17 января. Игра пройдет в спортивно-концертном комплексе «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало — в 19.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния СКА — «Амур» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире покажет телеканал КХЛ Prime, а также за игрой можно следить на официальном сайте КХЛ. Матчи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслирует онлайн-сервис «Кинопоиск» по платной подписке.

Жители Санкт-Петербурга смогут посмотреть игру своей команды на телеканале «78».

Команда Романа Ротенберга набрала 68 очков и занимает 4-е место в Западной конференции. Хабаровский клуб с 50 баллами располагается на 10-й строчке «Востока».

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