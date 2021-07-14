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Буре считает, что с назначением Федорова ЦСКА будет играть в более зрелищный хоккей

14 июля 2021, 16:30
Павел Буре. Фото photo.khl.ru
Павел Буре. Фото photo.khl.ru
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Член наблюдательного совета ЦСКА, бывший партнер Сергея Федорова по армейскому клубу и сборной СССР Павел Буре прокомментировал его назначение на пост главного тренера красно-синих.

«Хотел бы поздравить Сергея Федорова с назначением на пост главного тренера ЦСКА. Он великолепный хоккеист и, надеюсь, проявит себя на тренерской должности. Сергей много лет в ЦСКА, был в курсе всех дел команды и клуба, участвовал в тренировочном процессе. У него есть свой взгляд на хоккей. Уверен, армейцы теперь будут играть в более атакующий хоккей и более зрелищно», — заявил Буре.

На этом посту 51-летний специалист сменит Игоря Никитина, который возглавлял команду с 2017 года и привел армейцев к победе в Кубке Гагарина в сезоне-2018/2019. Федоров работает в системе ЦСКА с 2012 года, с 2013 года он является членом наблюдательного совета клуба. Также специалист занимал пост главного менеджера по кадрам и спорту.

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