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Кожевников назвал неожиданным назначение Федорова на пост главного тренера ЦСКА

14 июля 2021, 16:35
Александр Кожевников. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Александр Кожевников. Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал в разговоре с «СЭ» назначение Сергея Федорова на пост главного тренера ЦСКА.

«Странная новость, ничто не предвещало изменений на посту главного тренера ЦСКА. Очень неожиданное назначение. У Федорова нет опыта работы тренером в таком большом клубе. Совет директоров решил дать ему шанс. Посмотрим, сможет ли он воплотить все свои идеи и воспользоваться шансом. Если Никитин ушел из ЦСКА, то это не значит, что он собирается возглавить сборную. Брагина никто не собирался убирать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сергей Федоров работает в ЦСКА с 2012 года. С 2013-го он является членом наблюдательного совета клуба.

Никитин вместе с армейцами выиграл Кубок Гагарина в сезоне-2018/2019. Специалист возглавлял ЦСКА с 2017 года.

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