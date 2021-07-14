Кожевников назвал неожиданным назначение Федорова на пост главного тренера ЦСКА

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал в разговоре с «СЭ» назначение Сергея Федорова на пост главного тренера ЦСКА.

«Странная новость, ничто не предвещало изменений на посту главного тренера ЦСКА. Очень неожиданное назначение. У Федорова нет опыта работы тренером в таком большом клубе. Совет директоров решил дать ему шанс. Посмотрим, сможет ли он воплотить все свои идеи и воспользоваться шансом. Если Никитин ушел из ЦСКА, то это не значит, что он собирается возглавить сборную. Брагина никто не собирался убирать», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Сергей Федоров работает в ЦСКА с 2012 года. С 2013-го он является членом наблюдательного совета клуба.