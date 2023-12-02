Хоккей
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 10:38

Буре не сомневается, что Федоров грамотно подведет ЦСКА к плей-офф КХЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший российский форвард Павел Буре считает, что главный тренер ЦСКА Сергей Федоров знает, как правильно подготовить команду к плей-офф КХЛ.

«ЦСКА выиграл два Кубка Гагарина подряд, Сергей Федоров был признан два года подряд лучшим тренером. Я думаю, что Сергей знает, что делает, будет готовиться к плей-офф. Тренер — это очень сложная работа, испытания идут каждую тренировку и игру, когда пытаешься выиграть каждый матч. Сергей доказал, что он является лучшим тренером за последние два года», — приводит слова Буре ТАСС.

ЦСКА занимает шестую строчку в «Западной конференции», набрав 42 очка в 36 играх. Лидирует — «Динамо» (53 очка в 37 матчах).

Источник: https://tass.ru/sport/19438117
Сергей Федоров
Хоккей
КХЛ
ХК ЦСКА (Москва)
Павел Буре
0
Читайте также
Форвард «Вашингтона» Овечкин не набирает очки в четырех матчах подряд
Овечкин заявил о желании сыграть на Олимпиаде и познакомиться с Майклом Джорданом
Жители двух сел на Украине отказались сносить советские памятники
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов
Стало известно о новом виде мобильного мошенничества
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Григоренко рассказал, когда вернется на лед
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 38 25 13 54
2 Авангард 36 24 12 51
3 Ак Барс 37 22 15 46
4 Лада 38 19 19 46
5 Сал. Юлаев 36 22 14 45
6 Трактор 37 19 18 42
7 Автомобилист 38 19 19 42
8 Сибирь 38 17 21 40
9 Амур 37 15 22 37
10 Нефтехимик 37 14 23 36
11 Адмирал 35 11 24 29
12 Барыс 37 11 26 29
Западная конференция И В П О
1 Динамо М 37 25 12 53
2 Спартак 38 24 14 51
3 Локомотив 36 23 13 49
4 СКА 36 23 13 46
5 Торпедо 37 21 16 45
6 ЦСКА 36 20 16 42
7 Северсталь 36 16 20 37
8 Динамо Мн 36 15 21 34
9 Витязь 38 13 25 31
10 Куньлунь РС 39 13 26 31
11 Сочи 37 14 23 30
Результаты / календарь
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
2.12 13:30
Сибирь – Лада
 - : -
2.12 15:00
Сал. Юлаев – Спартак
 - : -
2.12 17:30
Куньлунь РС – Автомобилист
 - : -
Все результаты / календарь

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости