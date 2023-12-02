«Сибирь» — «Лада»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
«Сибирь» сыграет с «Ладой» в регулярном чемпионате КХЛ 2 декабря
«Сибирь» сыграет с «Ладой» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 2 декабря. Матч пройдет на ледовой арене «Сибирь-Арена» в Новосибирске и начнется в 13.30 по московскому времени.
Ключевые события противостояния «Сибирь» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире смотрите на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ в разделе трансляций. Также регулярный чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 платно показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.
Жители Новосибирска могут следить за игрой на телеканале ОТС. Начнется эфир в 17.00 по местному времени.
Турнирная таблица в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|38
|25
|13
|54
|2
|Авангард
|36
|24
|12
|51
|3
|Ак Барс
|37
|22
|15
|46
|4
|Лада
|38
|19
|19
|46
|5
|Сал. Юлаев
|36
|22
|14
|45
|6
|Трактор
|37
|19
|18
|42
|7
|Автомобилист
|38
|19
|19
|42
|8
|Сибирь
|38
|17
|21
|40
|9
|Амур
|37
|15
|22
|37
|10
|Нефтехимик
|37
|14
|23
|36
|11
|Адмирал
|35
|11
|24
|29
|12
|Барыс
|37
|11
|26
|29
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|37
|25
|12
|53
|2
|Спартак
|38
|24
|14
|51
|3
|Локомотив
|36
|23
|13
|49
|4
|СКА
|36
|23
|13
|46
|5
|Торпедо
|37
|21
|16
|45
|6
|ЦСКА
|36
|20
|16
|42
|7
|Северсталь
|36
|16
|20
|37
|8
|Динамо Мн
|36
|15
|21
|34
|9
|Витязь
|38
|13
|25
|31
|10
|Куньлунь РС
|39
|13
|26
|31
|11
|Сочи
|37
|14
|23
|30
Результаты / календарь
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28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
|2.12
|13:30
|
Сибирь – Лада
|- : -
|2.12
|15:00
|
Сал. Юлаев – Спартак
|- : -
|2.12
|17:30
|
Куньлунь РС – Автомобилист
|- : -
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