«Сибирь» сыграет с «Ладой» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 2 декабря. Матч пройдет на ледовой арене «Сибирь-Арена» в Новосибирске и начнется в 13.30 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Сибирь» — «Лада» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию игры в прямом эфире смотрите на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ в разделе трансляций. Также регулярный чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 платно показывают онлайн-сервисы «Кинопоиск» и Okko.

Жители Новосибирска могут следить за игрой на телеканале ОТС. Начнется эфир в 17.00 по местному времени.

Турнирная таблица в актуальном виде доступна на сайте «СЭ».

КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика