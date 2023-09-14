Буцаев высказался о неудачном старте ЦСКА и СКА в новом сезоне КХЛ
Тренер Вячеслав Буцаев высказался по поводу неудачного старта ЦСКА и СКА в регулярном чемпионате ФОНБЕТ КХЛ.
«Я бы, наверное, не делал далеко идущих выводов, в прошлом сезоне ЦСКА стартовал немногим лучше. Питерские армейцы тогда сразу заняли высокую строчку в таблице, их показатели были совершенно другими. Я думаю, что у команд разные причины. Мы понимаем, что ЦСКА планомерно готовится, это действующие чемпионы. Мотивация у команд, против которых они сейчас играют, запредельная. То же самое могу сказать и про СКА. Это два таких хороших раздражителя в КХЛ. Если говорить о ЦСКА, то здесь я не вижу особого повода для беспокойства. Команда все равно наберет ход, также, как и СКА, улучшит свою игру, доберет все необходимые физические кондиции. Не сомневаюсь, что они будут лидером чемпионата. Что касается СКА, то все пишут и говорят, что очень много новичков и травмированных игроков. Должна пройти притирка, должны наиграться связки и сочетания. Мы видим, что практически в каждой игре состав тем или иным способом меняется, игроки переводятся из одного звена в другое. Тем не менее, это клуб, который будет претендовать на Кубок Гагарина», — приводит слова Буцаева Metaratings.ru.
После шести матчей ЦСКА занимает восьмую строчку в западной конференции, набрав пять очков. СКА набрал четыре очка в пять матчах.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|4
|4
|0
|8
|2
|Динамо М
|6
|4
|2
|8
|3
|Куньлунь РС
|6
|4
|2
|8
|4
|Спартак
|5
|3
|2
|6
|5
|Сочи
|6
|3
|3
|6
|6
|Локомотив
|5
|3
|2
|6
|7
|Северсталь
|4
|2
|2
|5
|8
|ЦСКА
|6
|2
|4
|5
|9
|Динамо Мн
|6
|2
|4
|5
|10
|СКА
|5
|2
|3
|4
|11
|Витязь
|5
|1
|4
|2
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|6
|5
|1
|11
|2
|Автомобилист
|6
|4
|2
|9
|3
|Ак Барс
|6
|4
|2
|8
|4
|Авангард
|5
|4
|1
|8
|5
|Трактор
|6
|3
|3
|7
|6
|Сал. Юлаев
|5
|3
|2
|6
|7
|Амур
|6
|3
|3
|6
|8
|Лада
|6
|2
|4
|5
|9
|Сибирь
|5
|2
|3
|5
|10
|Адмирал
|5
|1
|4
|4
|11
|Нефтехимик
|5
|1
|4
|3
|12
|Барыс
|5
|0
|5
|3
|14.09
|16:30
|
Авангард – Адмирал
|4 : 3 ОТ
|14.09
|17:00
|
Сал. Юлаев – Ак Барс
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Металлург Мг – Лада
|3 : 2 ОТ
|14.09
|17:00
|
Трактор – Динамо Мн
|3 : 2
|14.09
|17:00
|
Автомобилист – Нефтехимик
|4 : 2
|14.09
|19:00
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|14.09
|19:30
|
Витязь – Спартак
|- : -