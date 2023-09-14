Буцаев высказался о неудачном старте ЦСКА и СКА в новом сезоне КХЛ

Тренер Вячеслав Буцаев высказался по поводу неудачного старта ЦСКА и СКА в регулярном чемпионате ФОНБЕТ КХЛ.

«Я бы, наверное, не делал далеко идущих выводов, в прошлом сезоне ЦСКА стартовал немногим лучше. Питерские армейцы тогда сразу заняли высокую строчку в таблице, их показатели были совершенно другими. Я думаю, что у команд разные причины. Мы понимаем, что ЦСКА планомерно готовится, это действующие чемпионы. Мотивация у команд, против которых они сейчас играют, запредельная. То же самое могу сказать и про СКА. Это два таких хороших раздражителя в КХЛ. Если говорить о ЦСКА, то здесь я не вижу особого повода для беспокойства. Команда все равно наберет ход, также, как и СКА, улучшит свою игру, доберет все необходимые физические кондиции. Не сомневаюсь, что они будут лидером чемпионата. Что касается СКА, то все пишут и говорят, что очень много новичков и травмированных игроков. Должна пройти притирка, должны наиграться связки и сочетания. Мы видим, что практически в каждой игре состав тем или иным способом меняется, игроки переводятся из одного звена в другое. Тем не менее, это клуб, который будет претендовать на Кубок Гагарина», — приводит слова Буцаева Metaratings.ru.

После шести матчей ЦСКА занимает восьмую строчку в западной конференции, набрав пять очков. СКА набрал четыре очка в пять матчах.