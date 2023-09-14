Козлов — о победе над «Ак Барсом»: «Болельщики стали нашим седьмым игроком»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе над «Ак Барсом» (3:2) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.

— Очень эмоциональная игра, — начал Козлов. — Пропустили два гола, потом появились эмоции, движение, скованность ушла. Сегодня была потрясающая атмосфера, болельщики стали седьмым игроком.

— На чем делали акцент в игре против лидеров?

— Агрессивнее сыграть против лидеров. Они выводили на бросок лидеров, но Самонов держал нас в игре. Ребята на себя ловили, мы выстояли пять минут в меньшинстве, и это придало эмоций.

— Тяжело далось решение по основному вратарю?

— Мы знали, что Саша выйдет в «Зеленом дерби». Надо прочувствовать эту атмосферу. Он выдержал удар после двух шайб.

— Почти все звенья перемешали. Почему пошли на такой шаг?

— Смотрели сочетание. Игра с «Металлургом» местами нас не устраивала. Пустили свежую кровь, того же Сучкова выпустили. Это дало эмоций, помогло нам.

— Гол Дроздова назвали шедевром. Как вы прокомментируете его?

— Видели, как он был заряжен, нацелен на ворота. Когда такие эмоции, гол придет. Он сегодня показал все.

— Есть понимание, как сохранить такое содержание игры и концентрацию?

— Я сейчас понимаю, что мы делали до матча с «Ак Барсом». Надо продолжить это делать, — сказал Козлов.

«Салават Юлаев» набрал 6 очков и поднялся на шестое место в «Восточной конференции». В следующем матче уфимцы дома сыграют с нижегородским «Торпедо». Матч пройдет 18 сентября.