Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:50

Буцаев — о победе над «Сочи»: «Было много брака, но сумели вернуться в игру и довести начатое до конца»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Сочи» (5:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Быстрое преимущество в три шайбы нас немного расхолодило. В принципе, по второму периоду соперник нас превосходил в плане бросков, игры в атаке. Хорошо, что во втором периоде вратарь подчистил. Было много брака, но сумели вернуться в игру и довести начатое до конца.

Доволен ли розыгрышем большинства? Не совсем то, что мы хотим, понимаем, на каком месте мы по этому компоненту находимся. Сегодня начали от простоты — бросок от синей линии, подправление. Это принесло результат. Наверное, нужно было с этого и начинать. Слишком много мы совершаем ненужных потерь в большинстве, со стороны это смотрится не совсем хорошо. Есть закон в хоккее: если ты не бросаешь, забить невозможно. Мы смотрим, в каком состоянии команда. Когда нужно дать, когда потренироваться. Все зависит от головы: как ты настраиваешься на работу, как ты работаешь. Профессиональный спортсмен должен работать», — цитирует пресс-служба лиги Буцаева.

«Сочи» с 23 очками занимает последнее место в турнирной таблице Западной конференции. «Витязь» располагается на 6-й строчке — 68 очков.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/02/02/509318.html
Хоккей
КХЛ
ХК Витязь
ХК Сочи
Вячеслав Буцаев
0
Читайте также
Бешеные траты и хитрость «Челси», рекорд по расходам и гигантский контракт Роналду. Чем запомнится зимнее окно
Емельяненко заявил, что не планирует проводить боксерские поединки после завершения карьеры в ММА
В Киеве задержали издевавшихся над девушками ради донатов для ВСУ молодых людей
В Кремле призвали «быть проще» и оформлять обычные загранпаспорта
В Европарламенте признали участие НАТО в украинском конфликте
В Запорожскую область прибыли турецкие добровольцы для участия в СВО
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кокорев объяснил, почему «Сочи» проиграл «Витязю»

Вудкрофт — о победе над «Металлургом»: «Показали характер»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 СКА 59 43 16 91
2 Торпедо 58 38 20 80
3 Локомотив 59 35 24 78
4 ЦСКА 57 36 21 78
5 Динамо М 58 33 25 75
6 Витязь 58 30 28 68
7 Динамо Мн 59 24 35 61
8 Северсталь 58 24 34 60
9 Спартак 58 25 33 58
10 Куньлунь 59 20 39 45
11 Сочи 57 7 50 23
Восточная конференция И В П О
1 Ак Барс 58 33 25 75
2 Сибирь 59 35 24 75
3 Автомобилист 57 32 25 73
4 Авангард 57 33 24 71
5 Металлург 58 30 28 70
6 Сал. Юлаев 58 30 28 69
7 Адмирал 58 29 29 66
8 Нефтехимик 58 27 31 59
9 Амур 57 26 31 59
10 Барыс 60 25 35 57
11 Трактор 58 24 34 56
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
4.02
5.02
7.02
9.02
10.02
3.02 12:00
Амур – Авангард
 - : -
3.02 17:00
Автомобилист – Трактор
 - : -
3.02 19:00
Северсталь – Локомотив
 - : -
3.02 19:30
Динамо М – Барыс
 - : -
3.02 19:30
СКА – Ак Барс
 - : -
3.02 19:30
Спартак – Нефтехимик
 - : -
3.02 19:30
ЦСКА – Сал. Юлаев
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости