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Сегодня, 05:13

Вудкрофт — о победе над «Металлургом»: «Показали характер»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал победу над «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Команда вышла и показала качественную игру. 60 минут действовали правильно, держали нужный темп. Даже после пропущенной шайбы при игре «3 на 4» сохраняли хладнокровие, придерживались плана, играли быстро, создавали голевые моменты.

Второй период был содержательным. Перед третьим периодом говорил, что 40 минут играли хорошо, но наши лучшие 20 минут впереди. Так и получилось. Были внимательны к деталям, хотели победить. Показали характер. И сложились все компоненты, которые необходимы для победы. Вратарь, защитники, форварды сыграли эффективно. В раздевалке чувствуется нужный командный дух, все мотивированы и голодны до побед. Это то, что и нужно в этой части сезона», — цитирует пресс-служба клуба Вудкрофта.

Минская команда идет на 7-й строчке в Западной конференции с 61 очком. «Металлург» занимает 5-е место в Восточной конференции, набрав 70 очков.

Источник: https://hcdinamo.by/news/intervyu/kreyg-vudkroft-o-pobede-nad-metallurgom-martynove-i-merkli/
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КХЛ
ХК Динамо (Минск)
Крэйг Вудкрофт
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