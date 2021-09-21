Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Амуром» (5:1) в регулярном чемпионате КХЛ.

— Из-за четырехдневной паузы немного потеряли тонус, — сказал Брагин. — Первый период получился сумбурным. Потом два периода играли неплохо. Сработала большинство, забили хорошие голы. Уверенная победа.

— Почему решили заявить вторым вратарем молодого Сергея Иванова? Как оцените игру Ярослава Аскарова?

— Хорошая игра с его стороны. Самонов немного приболел, а у Юханссона сегодня родился сын. Он был в больнице с женой. Сложилась такая ситуация.

— Захар Бардаков не играет со 2 сентября. Почему?

— Мы определяем физическое состояние игроков. Готовим его. Придет время, и он будет в составе.

— У него нет травмы?

— Нет. Мы просто готовим игрока. Он перешел из другого клуба. Еще раз говорю, придет и его время играть.

— Оскар Фантенберг закончил игру чуть раньше. В чем причина?

— Ему попало шайбой, ушиб. Думаю, что ничего страшного нет.