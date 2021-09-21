Брагин — об отсутствии Бардакова: «Готовим его. Придет время, и он будет в составе»
Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал победу над «Амуром» (5:1) в регулярном чемпионате КХЛ.
— Из-за четырехдневной паузы немного потеряли тонус, — сказал Брагин. — Первый период получился сумбурным. Потом два периода играли неплохо. Сработала большинство, забили хорошие голы. Уверенная победа.
— Почему решили заявить вторым вратарем молодого Сергея Иванова? Как оцените игру Ярослава Аскарова?
— Хорошая игра с его стороны. Самонов немного приболел, а у Юханссона сегодня родился сын. Он был в больнице с женой. Сложилась такая ситуация.
— Захар Бардаков не играет со 2 сентября. Почему?
— Мы определяем физическое состояние игроков. Готовим его. Придет время, и он будет в составе.
— У него нет травмы?
— Нет. Мы просто готовим игрока. Он перешел из другого клуба. Еще раз говорю, придет и его время играть.
— Оскар Фантенберг закончил игру чуть раньше. В чем причина?
— Ему попало шайбой, ушиб. Думаю, что ничего страшного нет.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю