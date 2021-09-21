Разин объяснил решение «Северстали» расстаться с Шиксатдаровым и Рассказовым

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин объяснил, почему нападающие Ильдар Шиксатдаров и Кирилл Рассказов были выставлены на драфт отказов.

— Шиксатдаров и Рассказов не оправдали той роли, на которую вы их брали? Или ребята, которых вы брали потом, воспользовались шансом, выдали прогресс и просто их вытеснили?

И второе — да. Действительно, мы брали этих ребят — и Рассказова, и Чмыхова — они начинали предсезонку в первом составе. Мы их брали именно под первую пятерку. Приглашение Шиксатдарова — опять же мы искали к связке Кодола-Вовченко человека и думали, что как раз он будет претендовать на эту роль. К сожалению, эти ребята, хотя к ним никаких претензий нет ни по тренировочному процессу, ни по человеческим качествам, просто их контракты предполагали нахождение в основном составе и на ведущих ролях. Сейчас их держать под ротацию нет смысла, у нас есть и моложе ребята. Лучше на этих позициях держать молодых ребят, — цитирует Разина сайт «Северстали».