Михайлов о победе ЦСКА над «Локомотивом»: «Армейцы оказались на полголовы выше»
Бывший хоккеист ЦСКА Борис Михайлов в комментарии для «СЭ» отреагировал на победу армейцев над «Локомотивом» (5:0) в седьмом матче серии второго раунда плей-офф КХЛ.
«Сегодня играли две равные команды, но армейцы оказались на полголовы выше хоккеистов «Локомотива». Честь им и хвала! Особенно хорошо сыграли в атаке, в обороне действовали строго, хорош был и вратарь. Победа закономерна! Повторение прошлогоднего успеха? Все будет зависеть от подготовки к финальным играм Западной конференции, но команда будет играть на победу», — сказал Михайлов «СЭ».
ЦСКА вышел в финал Западной конференции Кубка Гагарина, в котором сыграет против СКА. Первый матч серии состоится 2 апреля.
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|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
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|29.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|5 : 0
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