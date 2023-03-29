Стали известны полуфинальные пары Кубка Гагарина-2023
Определились все полуфинальные пары Кубка Гагарина-2023.
В среду, 29 марта ЦСКА победил «Локомотив» в седьмом матче серии второго раунда и вышел в полуфинал, в котором сыграет против СКА. Первый матч этой серии состоится 2 апреля.
В другой полуфинальной паре встретятся «Ак Барс» и «Авангард». Первая игра этой серии пройдет 1 апреля.
Расписание полуфинальных матчей Кубка Гагарина
Западная конференция
СКА — ЦСКА — 2 апреля, 4 апреля, 6 апреля, 8 апреля, 10 апреля*, 12 апреля*, 14 апреля*
Восточная конференция
«Ак Барс» — «Авангард» — 1 апреля, 3 апреля, 5 апреля, 7 апреля, 9 апреля*, 11 апреля*, 13 апреля*
* если потребуется
Положение команд
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Плей-офф
|Финалы конференций
|Счет в серии
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 0
|0 - 0
|1/2 финала конференции
|
ЦСКА - Локомотив
|4 - 3
|
Авангард - Металлург
Авангард - Металлург
4 - 0
|4 - 0
|
СКА - Торпедо
СКА - Торпедо
4 - 0
|4 - 0
|
Ак Барс - Адмирал
|4 - 2
|1/4 финала конференции
|
Авангард - Сибирь
|4 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|4 - 3
|
Торпедо - Динамо М
|4 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|3 - 4
|
СКА - Динамо Мн
|4 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
Ак Барс - Нефтехимик
|4 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 4
Результаты / календарь
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29.03
1.04
3.04
5.04
7.04
|29.03
|19:30
|
ЦСКА – Локомотив
|5 : 0
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