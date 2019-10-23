Богдан Киселевич: «Если кто-то напивается, то почему бы и нет, если хороший хоккей показывает?»

Защитник ЦСКА Богдан Киселевич в интервью «СЭ» рассказал, как проводят выходные армейцы.

— Иржи Секач говорил, что у вас много выходных по сравнению с «Ак Барсом».

— В «Ак Барсе» я не был. Все обычно, по расписанию. После матча в субботу мы покатались, в понедельник была раскатка, во вторник — «Торпедо». Когда между матчами два дня, есть шанс, что дадут выходной.

— Можно ли допустить, что в ЦСКА кто-нибудь на заднем сидении самолета открывает пиво?

— Вообще постоянно, ха-ха. Я обычно впереди у дверей сижу и спрашиваю тренера: «Я правильно сыграл?». Поэтому еще на плаву.

— Вы допускаете, что кто-то в ЦСКА может напиться, или это исключено?

— Я бы увидел, наверное, или учуял. А если напивается, то почему бы и нет, если он хороший уровень хоккея показывает? Вы кого-то конкретного имеете в виду? Думаете, нечем заняться, кроме как выпивать?

— Все такие сконцентрированные?

— В составе четыре тройки, семь защитников. Поди попади в этот состав, а знаете, как с не играющими... Это вопрос доверия и типа вашей личности. В выходной день вы сами выбираете занятия. Конечно, можно потусить, но у тебя есть место в составе. Если выпадешь из него, то будешь очень долго ждать, чтобы вернуться обратно.

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