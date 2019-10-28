Боец UFC Царукян вошел в тренерский штаб «Северстали»

Боец UFC Арман Царукян вошел в тренерский штаб «Северстали», информирует сайт клуба. 23-летний спортсмен будет тренером по спецподготовке.

— Когда мы жили в Хабаровске, родители водили меня на борьбу, а с 12 лет я начал совмещать ее с хоккеем, — отметил Царукян. — Бывало даже, что пропускал тренировки по борьбе, но на хоккей ходил исправно. Со временем из-за того, что не было возможности попасть в основной состав «Амура», я полностью переключился на единоборства. Сейчас я счастлив, что смогу вернуться на лед, хоть и в тренерском амплуа, и доказать — в первую очередь самому себе, — что 6 лет занятий хоккеем прошли не зря.

— Еще летом во время предсезонной подготовки мы включили спарринг в нашу программу, много уделяли внимание боксу, — сказал директор хоккейного клуба Михаил Хорошков. — И результатами мы остались вполне довольны. Поэтому решение предложить Арману быть тренером по спецподготовке и добавить элементы упражнений из смешанных единоборств в тренировки хоккеистов выглядит для нас вполне оправданным.