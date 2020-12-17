Бодров покинул «Автомобилист»
11:16
«Автомобилист» объявил об уходе защитника Дениса Бодрова, информирует пресс-служба клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.
Бодров выступал за клуб с 2017 году. С тех пор он провел 121 матч и набрал 30 (8+22) очков.
В этом сезоне Бодров провел 12 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+5».
«Автомобилист» по соглашению сторон расторг контракт с Денисом Бодровым. Защитник присоединился к нашей команде в 2017 году, провел 121 игру, набрал 30 (8+22) очков.— ХК «Автомобилист» (@IHCAvtomobilist) December 17, 2020
Наш клуб благодарит Дениса за работу и желает удачи в продолжении карьеры. pic.twitter.com/kAuu0xBHiK
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