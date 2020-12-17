Бодров покинул «Автомобилист»

«Автомобилист» объявил об уходе защитника Дениса Бодрова, информирует пресс-служба клуба. Контракт расторгнут по соглашению сторон.

Бодров выступал за клуб с 2017 году. С тех пор он провел 121 матч и набрал 30 (8+22) очков.

В этом сезоне Бодров провел 12 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка при показателе полезности «+5».