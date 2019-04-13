Боб Хартли: "Каждую неделю с интересом смотрю шоу на КХЛ-ТВ о судействе. Много нового узнаю о правилах из этой передачи"

Главный тренер "Авангарда" Боб Хартли прокомментировал ситуацию с отмененным голом "ястребов" в первом матче финала Кубка Гагарина против ЦСКА (2:5).

– Вам не кажется правило, по которому гол Стася отменили, глупым?

– Я постоянно смотрю КХЛ-ТВ. И каждую неделю включаю "Судейскую". Мне нравится слушать Анисимова. Я много нового узнаю о правилах из этой передачи. Отличное шоу. (Игорь Еронко)

Континентальная хоккейная лига, Кубок Гагарина-2019: все о турнире, новости и обзоры, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей