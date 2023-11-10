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Сегодня, 17:06

Игрок «Автомобилиста» Блэкер: «Сейчас в КХЛ нет проходных матчей, никто не дарит очки»

Алина Савинова
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Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер оценил победу над «Амуром» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ (3:2).

Днем ранее команды также провели встречу, которая закончилась победой хабаровского клуба (5:1).

«Всегда, когда приезжаешь на Дальний Восток, не знаешь чего ожидать, что на льду, так и вне его. Поэтому знали, что будет нелегко. Так и получилось, вчера был не наш день, точнее вечер. Забили одну, пропустили четыре подряд. В этот раз сыграли более уверенно, поэтому взяли два очка в основное время», — приводит Metaratings.ru слова Блэкера.

Также хоккеист высказался о том, что в двух играх до этого «Автомобилист» уступил «Амуру» в основное время.

«Наверное, из-за того, что у них терпеливая система игры, ждут, контратакуют. Не могу назвать точную причину, такое случается. Сейчас уже нет проходных матчей, никто не дарит очки, каждый вечер тебе надо доставать из себя максимум для победы», — добавил он.

«Автомобилист» на данный момент занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 36 очков за 31 матч. 12 ноября клуб из Екатеринбурга сыграет против «Адмирала».

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-avtomobilista-bleker-seichas-v-kkhl-net-prokhodnykh-matchei-nikto-ne-darit-ochki-304143/
Джесси Блэкер
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ХК Автомобилист
ХК Амур
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