Билялов и Лукоянов пропустят матч «Ак Барса» с «Йокеритом»
18:36
«Ак Барс» на официальном сайте объявил состав на выездную серию.
Днем 28 сентября казанцы вылетели в Хельсинки на вторую выездную серию сезона-2021/2022. 29 сентября команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Йокеритом», а затем 1 октября встретится в Москве с ЦСКА.
Вратарь Тимур Билялов и нападающий Артем Лукоянов пропустят игру в Хельсинки и присоединятся к команде в Москве.
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