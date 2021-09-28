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Билялов и Лукоянов пропустят матч «Ак Барса» с «Йокеритом»

18:36
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«Ак Барс» на официальном сайте объявил состав на выездную серию.

Днем 28 сентября казанцы вылетели в Хельсинки на вторую выездную серию сезона-2021/2022. 29 сентября команда Дмитрия Квартальнова сыграет с «Йокеритом», а затем 1 октября встретится в Москве с ЦСКА.

Вратарь Тимур Билялов и нападающий Артем Лукоянов пропустят игру в Хельсинки и присоединятся к команде в Москве.

Дополнительная информация:

https://www.ak-bars.ru/

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Иван Шитик все материалы автора

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