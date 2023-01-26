Билялетдинов считает, что «Ак Барсу» немного не повезло в матче с «Салаватом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Салавата Юлаева» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Считаю, что игра получилась очень интересной. Думаю, всем присутствующим матч понравился, он получился эмоциональным. Немножко захлестывали эмоции, но, в целом, команды играли на результат. К сожалению, нам немножко не повезло. Будем работать. Ожидания от соперника? Я не знаю, как «Салават» играл в последних играх. Сегодня была очень хорошая команда, достаточно быстрая. Они готовились к этому матчу.

Нужно ли было успокаивать Радулова во время игры? Александр, как человек, эмоциональный. Может быть, немножко где-то сверхэмоциональный. Саша — человек, который любит хоккей и хочет выиграть, поэтому он играет с большой отдачей и большим желанием. Этим он нас и подкупает. Капитанская повязка пошла ему на пользу? Я думаю, да! Она всем пошла на пользу», — цитирует пресс-служба лиги Билялетдинова.

«Салават Юлаев» идет на 6-м месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 65 очков. «Ак Барс» располагается на 3-й строчке — 69 очков.