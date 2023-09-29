Билялетдинов: «Мне нравится, как играет «Торпедо»

Главный тренер «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал поражение от «Торпедо» (1:2 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Мы понимали, что игра будет такого плана. Зрители здорово болеют и напряжение игры было на хорошем уровне. Неудачно сыграли в меньшинстве, пропустили две шайбы. Обычно мы играем в меньшинстве неплохо. Сумели выбраться со счета 0:1, была возможность забить и в большинстве, но не получилось. Чем объяснить малое количество голов сегодня? Команды знали, что будет делать соперник. Мы подготовились к игре «Торпедо». Моменты были и у нас, и у «Торпедо». Надо забивать, то, что создаем. Мне нравится, как играет «Торпедо», и мы понимаем как надо против такой команды играть. Но не всегда все получается. Игра хорошая и очень для нас полезная. «Торпедо» заслуженно сейчас находится наверху таблицы. Команда играет хорошо и азартно, с большой отдачей», — цитирует пресс-служба лиги Билялетдинова.

«Торпедо» занимает первое место в Западной конференции, имея 19 очков. «Ак Барс» находится на третьей строчке Восточной конференции, набрав 15 очков.