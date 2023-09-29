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Артамонов: «То, что забил «Ак Барсу» никаких эмоций не добавляет»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (2:1 ОТ) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Очень долго шел к своему первому голу. Не по играм, а по моментам. Очень много упускал голевых моментов. Слава богу забил, надеюсь дальше будет проще. Особая благодарность Николаю Коваленко, который отдал мне передачу. Он всегда создает мне много моментов. То, что забил «Ак Барсу» никаких эмоций не добавляет. Одна лига, все команды плюс-минус одинаковые. Главное, что забил, не важно кому конкретно. Мне приятно играть в «Торпедо» со всеми игроками. Все хорошие люди и хоккеисты. И с Николаем Коваленко, конечно же. Он очень много делает работы в нашем звене и в целом в команде», — цитирует пресс-служба лиги Артамонова.

«Торпедо» занимает первое место в Западной конференции, имея 19 очков. «Ак Барс» находится на третьей строчке Восточной конференции, набрав 15 очков.

&laquo;Торпедо&raquo;. «Торпедо» в овертайме обыграло «Ак Барс» в матче КХЛ
Источник: https://www.khl.ru/news/2023/09/28/520358.html
Хоккей
КХЛ
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 7 5 17
2 Лада 12 6 6 15
3 Ак Барс 11 7 4 15
4 Автомобилист 12 6 6 14
5 Сибирь 11 6 5 13
6 Сал. Юлаев 10 6 4 12
7 Трактор 12 5 7 12
8 Авангард 9 5 4 11
9 Барыс 11 3 8 10
10 Амур 10 3 7 9
11 Адмирал 10 3 7 8
12 Нефтехимик 11 3 8 8
Западная конференция И В П О
1 Торпедо 11 9 2 19
2 Локомотив 11 8 3 16
3 Динамо М 11 8 3 16
4 Спартак 12 7 5 15
5 Сочи 11 7 4 14
6 СКА 11 6 5 12
7 Куньлунь РС 12 6 6 12
8 ЦСКА 12 5 7 11
9 Северсталь 10 5 5 11
10 Динамо Мн 10 4 6 9
11 Витязь 12 2 10 5
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