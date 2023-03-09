Билялетдинов — об ошибках «Ак Барса»: «Стараемся разговаривать, но соперник заставляет ошибаться»
Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу команды в пятом матче серии 1/4 финала Восточной конференции плей-офф КХЛ с «Нефтехимиком» (6:1, 3-2).
«Непростая серия получилась, — сказал Билялетдинов. — У нас все игры непростые и сегодняшняя не исключение. Не знаю почему такие напряженные серии в первом раунде, надо разбираться. Тяжелый первый период, затем мы забросили хорошие шайбы. На сегодня задача сделана, теперь едем в Нижнекамск. С обычной установкой выпускал ребят ничего особенного.
После предыдущего матча мы сделали разбор игры и игровых ситуаций, которые нас не устраивают. Что делать с ошибками в обороне? Исправляем как можем, что тут сделаешь? Стараемся разговаривать, показываем, рассказываем. Но это игра, нас соперник заставляет ошибаться. По прессингу по-разному получалось. Были неплохие ситуации, были сомнительные. Опять же, это игра.
Непростая серия идет, сегодняшняя игра не исключение. Был тяжелый первый период. В общем-то команда играла неплохо, задачу сегодняшнюю мы решили, завтра едем дальше. Галиев? Он приносит пользу, играет в нужном звене. Пусть в основном в большинстве забивает, нас это устраивает. Даниила Журавлева давно планировали привлечь к игре, поставили сегодня. Кристиан Хенкель? Пока сложно сказать о его перспективах, он лечится у нас. Сложно сказать, насколько долго это будет — зависит от его самочувствия. По Дыняку после силового тоже нет информации. С ним занимается врач».
Следующий матч серии пройдет 11 марта в Нижнекамске.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|68
|50
|18
|105
|2
|ЦСКА
|68
|43
|25
|94
|3
|Локомотив
|68
|41
|27
|92
|4
|Торпедо
|68
|42
|26
|90
|5
|Динамо М
|68
|38
|30
|87
|6
|Витязь
|68
|34
|34
|76
|7
|Северсталь
|68
|31
|37
|75
|8
|Динамо Мн
|68
|27
|41
|68
|9
|Спартак
|68
|28
|40
|64
|10
|Куньлунь
|68
|21
|47
|49
|11
|Сочи
|68
|11
|57
|32
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Ак Барс
|68
|41
|27
|91
|2
|Сал. Юлаев
|68
|38
|30
|86
|3
|Авангард
|68
|39
|29
|86
|4
|Автомобилист
|68
|37
|31
|83
|5
|Металлург
|68
|35
|33
|83
|6
|Сибирь
|68
|38
|30
|83
|7
|Адмирал
|68
|33
|35
|75
|8
|Нефтехимик
|68
|33
|35
|72
|9
|Трактор
|68
|31
|37
|72
|10
|Амур
|68
|30
|38
|69
|11
|Барыс
|68
|27
|41
|61
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Авангард - Сибирь
|3 - 1
|
ЦСКА - Северсталь
|2 - 2
|
Торпедо - Динамо М
|2 - 2
|
Автомобилист - Металлург
|2 - 2
|
Ак Барс - Нефтехимик
|3 - 2
|
Локомотив - Витязь
|4 - 1
|
СКА - Динамо Мн
|3 - 2
|
Сал. Юлаев - Адмирал
|2 - 3
|9.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Адмирал
|3 : 4 ОТ
|9.03
|19:30
|
Локомотив – Витязь
|2 : 1 ОТ
|9.03
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|6 : 1
|9.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|6 : 3