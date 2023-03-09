Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «Гарипов готов и горит желанием, но не может выйти на лед без бумажки»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев после поражения в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ от «Ак Барса» (1:6, 2-3) рассказал о состоянии вратаря команды Эмиля Гарипова. 31-летний хоккеист получил повреждение в начале сезона и не играл с октября 2022 года.

«Я уже говорил — тема закрыта по Гарипову. Чтобы он участвовал, он должен проходить медосмотр. Получается он пока не совсем здоров. Вернее, он тренируется в полную, может он и готов, но без такой бумаги не может, не имеем права заявить. Он горит желанием, мы с ним общаемся. Хочет помочь. Но нужно было раньше делать медосмотр и допуск. Сегодня может и было желание поменять Судницына, но решил дать доиграть ему хотя бы до конца периода», — сказал Леонтьев.

Следующий матч серии пройдет 11 марта в Нижнекамске.