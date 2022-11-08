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Сегодня, 15:36

Бердин пропустит от восьми до десяти недель из-за травмы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Стало известно, на какой срок выбыл голкипер «Сочи» Михаил Бердин, получивший травму в матче с минским «Динамо» (3:4 ОТ).

«Вратарь Михаил Бердин, получивший травму нижней части тела в третьем периоде матча с минским «Динамо», ориентировочно выбыл на восемь-десять недель. Желаем Михаилу скорейшего выздоровления и оптимизма! В расположение «Сочи» из подмосковного «Капитана» прибыл 20-летний голкипер Артемий Плешков, который сегодня провел тренировку с основной командой», — говорится в официальном телеграм-канале клуба.

На 11-й минуте третьего периода матча с «Динамо» при счете 3:1 в пользу «Сочи» голкипер южан Бердин получил травму и был заменен на Максима Третьяка, который пропустил две шайбы в третьем периоде и одну в овертайме.

Источник: https://t.me/sochihc/6006
ХК Сочи
Михаил Бердин
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