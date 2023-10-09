Башкиров — о хет-трике: «Очень приятно забить три, но самое главное, что «Салават» выиграл»
Форвард «Салавата Юлаева» Данил Башкиров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (6:2). 22-летний россиянин оформил первый хет-трик в КХЛ.
— Конечно, очень приятно забить три, но самое главное, что мы выиграли, — приводит слова Башкирова официальный сайт клуба. — Это очень важная победа, надо дальше продолжать набирать очки и подниматься по таблице.
— Ваше сочетание с Пименовым и Алалыкиным сделало шаг вперёд по сравнении с началом сезона. Что поменяли?
— У нас вторая игра в таком сочетании, есть, куда развиваться. Да, у нас неплохо получается, тренерский штаб это видит, поэтому мы играем вместе.
— Как настраивались на матч после неудачной позавчерашней игры?
— Забыли этот матч, сделали выводы, тренеры подбодрили. Вышли на игру выигрывать.
— Насколько важно против таких соперников забить первым?
— Всегда начинаешь уверенно играть, когда забиваешь первым, особенно когда такой счёт. Не стали скатываться в бей-беги, на единоличные действия, это дало успех.
«Магнитка» (25 очков) занимает первое место в регулярном чемпионате КХЛ, «Салават» (16) поднялся на шестую строчку в Восточной конференции.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|17
|11
|6
|25
|2
|Автомобилист
|16
|10
|6
|22
|3
|Ак Барс
|15
|10
|5
|21
|4
|Лада
|17
|8
|9
|20
|5
|Трактор
|16
|8
|8
|18
|6
|Сал. Юлаев
|15
|8
|7
|16
|7
|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|8
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|9
|Амур
|14
|5
|9
|14
|10
|Адмирал
|14
|5
|9
|12
|11
|Барыс
|15
|3
|12
|11
|12
|Нефтехимик
|14
|3
|11
|9
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Торпедо
|15
|11
|4
|23
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|3
|Сочи
|15
|10
|5
|20
|4
|Динамо М
|15
|10
|5
|20
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|Северсталь
|14
|7
|7
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|9.10
|16:30
|
Барыс – Трактор
|- : -
|9.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|9.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|9.10
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|- : -
|9.10
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|9.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -