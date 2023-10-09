Башкиров — о хет-трике: «Очень приятно забить три, но самое главное, что «Салават» выиграл»

Форвард «Салавата Юлаева» Данил Башкиров подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Металлурга» (6:2). 22-летний россиянин оформил первый хет-трик в КХЛ.

— Конечно, очень приятно забить три, но самое главное, что мы выиграли, — приводит слова Башкирова официальный сайт клуба. — Это очень важная победа, надо дальше продолжать набирать очки и подниматься по таблице.

— Ваше сочетание с Пименовым и Алалыкиным сделало шаг вперёд по сравнении с началом сезона. Что поменяли?

— У нас вторая игра в таком сочетании, есть, куда развиваться. Да, у нас неплохо получается, тренерский штаб это видит, поэтому мы играем вместе.

— Как настраивались на матч после неудачной позавчерашней игры?

— Забыли этот матч, сделали выводы, тренеры подбодрили. Вышли на игру выигрывать.

— Насколько важно против таких соперников забить первым?

— Всегда начинаешь уверенно играть, когда забиваешь первым, особенно когда такой счёт. Не стали скатываться в бей-беги, на единоличные действия, это дало успех.

«Магнитка» (25 очков) занимает первое место в регулярном чемпионате КХЛ, «Салават» (16) поднялся на шестую строчку в Восточной конференции.