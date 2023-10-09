Заварухин — о матче с «Нефтехимиком»: «Давно не выигрывали в Нижнекамске, очень рад этой победе»
Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика» (3:2 ОТ).
«Хорошее начало с нашей стороны, в первом периоде не реализовали свои моменты, по броскам выиграли период, но было неоправданное удаление, соперник наказал. Тяжелый, вязкий матч, хорошо, что сравняли. Давно не выигрывали в Нижнекамске, очень рад этой победе. Матч спецбригад? Посмотрим, что подтянуть, мы пропустили в меньшинстве, забили в большинстве, будем работать над этим компонентом», — приводит слова Заварухина официальный сайт КХЛ.
«Автомобилист» набрал 22 очка и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Нефтехимик» находится на последнем, 12-м месте (9 очков). Команда проиграла третий матч подряд.
|Восточная конференция
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|1
|Металлург Мг
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|Автомобилист
|16
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|Ак Барс
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|5
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|17
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|20
|5
|Трактор
|16
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|8
|18
|6
|Сал. Юлаев
|15
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|16
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|Сибирь
|15
|7
|8
|16
|8
|Авангард
|14
|7
|7
|16
|9
|Амур
|14
|5
|9
|14
|10
|Адмирал
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|11
|Барыс
|15
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|12
|11
|12
|Нефтехимик
|14
|3
|11
|9
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|И
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|П
|О
|1
|Торпедо
|15
|11
|4
|23
|2
|Локомотив
|15
|11
|4
|23
|3
|Сочи
|15
|10
|5
|20
|4
|Динамо М
|15
|10
|5
|20
|5
|Спартак
|16
|9
|7
|20
|6
|Динамо Мн
|14
|7
|7
|16
|7
|ЦСКА
|15
|7
|8
|15
|8
|Северсталь
|14
|7
|7
|15
|9
|СКА
|14
|7
|7
|14
|10
|Куньлунь РС
|18
|6
|12
|13
|11
|Витязь
|15
|4
|11
|9
|9.10
|16:30
|
Барыс – Трактор
|- : -
|9.10
|19:00
|
Локомотив – Торпедо
|- : -
|9.10
|19:00
|
Северсталь – Динамо М
|- : -
|9.10
|19:30
|
СКА – Куньлунь РС
|- : -
|9.10
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
|- : -
|9.10
|19:30
|
Спартак – Витязь
|- : -