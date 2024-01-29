29 января СКА дома в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге примет ярославский «Локомотив» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи СКА — «Локомотив» пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 19.15 мск. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ с 19.15.

Все матчи СКА в КХЛ также смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

СКА тренера Романа Ротенберга идет на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции после 56 матчей с 77 баллами. «Локомотив» Игоря Никитина находится на третьем месте на Западе с 76 очками после 55 встреч.

В последний раз команды встречались 5 января 2023 года. Тогда СКА проиграл ярославской команде со счетом 1:2.

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