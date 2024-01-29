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Сегодня, 17:30

СКА — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире

Трансляция игры СКА — «Локомотив» на «Матч ТВ» начнется в 19.15
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Александр Никишин.
Александр Никишин.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

29 января СКА дома в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге примет ярославский «Локомотив» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.

Бесплатная видеотрансляция встречи СКА — «Локомотив» пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 19.15 мск. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ с 19.15.

Все матчи СКА в КХЛ также смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.

СКА тренера Романа Ротенберга идет на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции после 56 матчей с 77 баллами. «Локомотив» Игоря Никитина находится на третьем месте на Западе с 76 очками после 55 встреч.

В последний раз команды встречались 5 января 2023 года. Тогда СКА проиграл ярославской команде со счетом 1:2.

КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.

Хоккей
КХЛ
ХК Локомотив (Ярославль)
ХК СКА
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«Барыс» расторгнул контракт с форвардом Логвиным
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 59 38 21 82
2 Авангард 56 38 18 79
3 Сал. Юлаев 57 36 21 77
4 Трактор 57 32 25 70
5 Лада 58 29 29 70
6 Автомобилист 58 32 26 70
7 Ак Барс 56 33 23 68
8 Нефтехимик 58 23 35 57
9 Амур 57 22 35 55
10 Сибирь 57 22 35 53
11 Адмирал 57 17 40 45
12 Барыс 56 19 37 44
Западная конференция И В П О
1 СКА 56 37 19 77
2 Динамо М 56 36 20 77
3 Локомотив 55 36 19 76
4 Спартак 57 33 24 74
5 Торпедо 55 32 23 68
6 ЦСКА 56 29 27 63
7 Северсталь 56 28 28 63
8 Динамо Мн 56 26 30 57
9 Сочи 57 18 39 43
10 Куньлунь РС 57 18 39 42
11 Витязь 55 17 38 41
Результаты / календарь
19.01
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28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
3.02
29.01 12:00
Амур – Металлург Мг
 7 : 6
29.01 12:30
Адмирал – Сал. Юлаев
 1 : 2
29.01 19:30
Спартак – Торпедо
 - : -
29.01 19:30
СКА – Локомотив
 - : -
29.01 19:30
Динамо М – Витязь
 - : -
29.01 19:30
Сочи – Куньлунь РС
 - : -
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