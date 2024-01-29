СКА — «Локомотив»: смотреть трансляцию матча КХЛ в прямом эфире
29 января СКА дома в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге примет ярославский «Локомотив» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ. Игра начнется в 19.30 по московскому времени.
Бесплатная видеотрансляция встречи СКА — «Локомотив» пройдет на канале «Матч ТВ» в телеэфире и на сайте matchtv.ru. Прямой эфир начнется в 19.15 мск. Игру также покажут по подписке в онлайн-сервисе Кинопоиск и на официальном сайте КХЛ с 19.15.
Все матчи СКА в КХЛ также смотрите в прямых трансляциях на телеканале 78.
СКА тренера Романа Ротенберга идет на первой строчке в турнирной таблице Западной конференции после 56 матчей с 77 баллами. «Локомотив» Игоря Никитина находится на третьем месте на Западе с 76 очками после 55 встреч.
В последний раз команды встречались 5 января 2023 года. Тогда СКА проиграл ярославской команде со счетом 1:2.
КХЛ: новости и обзоры матчей, статистика игроков и интервью тренеров, календарь и турнирные таблицы в актуальном виде.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|59
|38
|21
|82
|2
|Авангард
|56
|38
|18
|79
|3
|Сал. Юлаев
|57
|36
|21
|77
|4
|Трактор
|57
|32
|25
|70
|5
|Лада
|58
|29
|29
|70
|6
|Автомобилист
|58
|32
|26
|70
|7
|Ак Барс
|56
|33
|23
|68
|8
|Нефтехимик
|58
|23
|35
|57
|9
|Амур
|57
|22
|35
|55
|10
|Сибирь
|57
|22
|35
|53
|11
|Адмирал
|57
|17
|40
|45
|12
|Барыс
|56
|19
|37
|44
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|56
|37
|19
|77
|2
|Динамо М
|56
|36
|20
|77
|3
|Локомотив
|55
|36
|19
|76
|4
|Спартак
|57
|33
|24
|74
|5
|Торпедо
|55
|32
|23
|68
|6
|ЦСКА
|56
|29
|27
|63
|7
|Северсталь
|56
|28
|28
|63
|8
|Динамо Мн
|56
|26
|30
|57
|9
|Сочи
|57
|18
|39
|43
|10
|Куньлунь РС
|57
|18
|39
|42
|11
|Витязь
|55
|17
|38
|41
|29.01
|12:00
|
Амур – Металлург Мг
|7 : 6
|29.01
|12:30
|
Адмирал – Сал. Юлаев
|1 : 2
|29.01
|19:30
|
Спартак – Торпедо
|- : -
|29.01
|19:30
|
СКА – Локомотив
|- : -
|29.01
|19:30
|
Динамо М – Витязь
|- : -
|29.01
|19:30
|
Сочи – Куньлунь РС
|- : -