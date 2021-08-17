«Барыс» расторг пробный контракт с Минеевым

«Барыс» расторг пробный контракт с защитником Максимом Минеевым.

«Хоккейный клуб «Барыс» официально заявляет о прекращении сотрудничества с защитником Максимом Минеевым. Пробный контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон», — говорится в заявлении клуба в Twitter.

Хоккейный клуб «Барыс» официально заявляет о прекращении сотрудничества с защитником Максимом Минеевым. Пробный контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон.



В майке «Барыса» Минеев провёл один матч в рамках Кубка Президента Республики Казахстан. pic.twitter.com/nYiBXCHQKE — ХК Барыс (@AstanaBarys) August 17, 2021

В составе «Барыса» Минеев провел один матч в рамках Кубка президента Казахстана.

В первой половине сезоне-2020/21 Минеев провел 17 матчей за «Сочи» и набрал 2 (1+1) очка. Во второй части сезона он выступал в ВХЛ за «Ижсталь».

24-летний защитник также раньше играл за «Торпедо», «Северсталь», московское «Динамо» и «Авангард».