«Барыс» расторг пробный контракт с Минеевым
12:05
«Барыс» расторг пробный контракт с защитником Максимом Минеевым.
«Хоккейный клуб «Барыс» официально заявляет о прекращении сотрудничества с защитником Максимом Минеевым. Пробный контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон», — говорится в заявлении клуба в Twitter.
В составе «Барыса» Минеев провел один матч в рамках Кубка президента Казахстана.
В первой половине сезоне-2020/21 Минеев провел 17 матчей за «Сочи» и набрал 2 (1+1) очка. Во второй части сезона он выступал в ВХЛ за «Ижсталь».
24-летний защитник также раньше играл за «Торпедо», «Северсталь», московское «Динамо» и «Авангард».
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