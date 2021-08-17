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«Барыс» расторг пробный контракт с Минеевым

12:05
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«Барыс» расторг пробный контракт с защитником Максимом Минеевым.

«Хоккейный клуб «Барыс» официально заявляет о прекращении сотрудничества с защитником Максимом Минеевым. Пробный контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон», — говорится в заявлении клуба в Twitter.

В составе «Барыса» Минеев провел один матч в рамках Кубка президента Казахстана.

В первой половине сезоне-2020/21 Минеев провел 17 матчей за «Сочи» и набрал 2 (1+1) очка. Во второй части сезона он выступал в ВХЛ за «Ижсталь».

24-летний защитник также раньше играл за «Торпедо», «Северсталь», московское «Динамо» и «Авангард».

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Екатерина Савостина все материалы автора

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