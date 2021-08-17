Николай Кулемин стал игроком «Салавата Юлаева»
13:19
«Салават Юлаев» заключил пробный контракт с нападающим Николаем Кулеминым, информирует пресс-служба КХЛ.
В апреле 35-летний Кулемин расторг контракт с магнитогорским «Металлургом» по обоюдному согласию сторон.
В сезоне-2020/21 34-летний Кулемин провел 34 матча за «Металлург», на его счету 8 (6+2) очков. Всего в карьере он принял участие в 309 матчах за команду из Магнитогорска и набрал 185 (101+84) очков.
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