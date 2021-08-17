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Гендиректор «Торпедо»: «Если у Жафярова не получится в НХЛ, то ждем его у себя»

03:04
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Генеральный директор «Торпедо» Максим Гафуров поделился мнением о ситуации с форвардом Дамиром Жафяровым.

«Дамир — по-прежнему ограниченно свободный агент. Его права принадлежат «Торпедо». Мы желаем ему найти свой вызов в НХЛ. Если не получится, то, конечно, ждем его у себя. Продажа прав на Жафярова? Мы не видим, как можно использовать эти деньги. Даже если какая-то баснословная сумма будет, мы не видим, кого можно купить, чтобы он оказывал то же влияние на игру, что и Дамир, тем более вы видите, что в этом году, пусть пока и на бумаге, но очень серьезный состав подбирается. Нам интересно, чтобы Дамир был у нас», — приводит слова Гафурова «Известия».

В минувшем розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ Жафяров выходил на лед в составе «Торпедо» в 58 матчах, набрав в них 61 (21+40) очко. В плей-офф на его счету 1 результативная передача в 4 встречах.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1207649/aleksei-fomin/ne-vidim-kak-ispolzovat-dengi-ot-prodazhi-prav-na-zhafiarova

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Сергей Разин все материалы автора

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