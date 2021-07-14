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«Барыс» подписал контракт с экс-форвардом «Трактора» Кристианом Томасом

14 июля 2021, 13:45
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«Барыс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Кристианом Томасом. Одностороннее соглашение с 29-летним канадцем рассчитано до 30 апреля 2022 года.

Ранее Томас уже выступал в КХЛ. Он провел два сезона в «Тракторе», состав которого пополнил в октябре 2018 года. В его активе 59 матчей и 23 (12+11) очка при показателе полезности «-16».

Также канадский форвард имеет опыт выступления в НХЛ в составе «Рейнджерс», «Аризоны» и «Монреаля».

Дополнительная информация:

https://hcbarys.kz/news/item/kristian-tomas-pereshyol-v-barys/

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