«Барыс» подписал контракт с экс-форвардом «Трактора» Кристианом Томасом
14 июля 2021, 13:45
«Барыс» на своем официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Кристианом Томасом. Одностороннее соглашение с 29-летним канадцем рассчитано до 30 апреля 2022 года.
Ранее Томас уже выступал в КХЛ. Он провел два сезона в «Тракторе», состав которого пополнил в октябре 2018 года. В его активе 59 матчей и 23 (12+11) очка при показателе полезности «-16».
Также канадский форвард имеет опыт выступления в НХЛ в составе «Рейнджерс», «Аризоны» и «Монреаля».
Дополнительная информация:
https://hcbarys.kz/news/item/kristian-tomas-pereshyol-v-barys/
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