«Металлург» подписал пробные контракты с Апальковым и Хабаровым

Магнитогорский «Металлург» подписал пробные контракты с нападающим Даниилом Апальковым и защитником Ярославом Хабаровым, информирует официальный сайт клуба.

29-летний Апальков является воспитанником «Металлурга», за который играл до 2011 года. В сезоне-2020/21 выступал за «Сочи», набрав 1 (0+1) очко в 15 матчах при показателе полезности «-8».

32-летний Хабаров выступал за магнитогорский клуб с 2008 по 2017 год. Минувший сезон он провел в «Сибири», набрав 3 (2+1) очка в 31 матче при показателе «-5».