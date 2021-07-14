Хоккей
КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

«Автомобилист» поместил защитника Березина в список отказов

14 июля 2021, 13:05
Теги:

Защитник «Автомобилиста» Максим Березин помещен в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

В минувшем сезоне Березин провел в регулярном чемпионате 27 матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «-6» и 14 штрафных минутах. В плей-офф он принял участие в одном матче.

Бодров выступает за «Автомобилист» с 2019 года. В КХЛ он также играл за нижнекамский «Нефтехимик» и омский «Авангард».

Дополнительная информация:

https://twitter.com/khlmediateam/status/1415211966113755137

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Читайте также

Пловцы из Узбекистана хотели попасть на Олимпиаду путем обмана. Аферистов вычислили и засудили
В Госдепе США посчитали судьбу Украины ее собственной ответственностью
Где проводит отпуск вместе с сыном Ксения Собчак
"Недопустимая халатность": Песков оценил состояние дорог в омском селе
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
2
Офсайд