«Автомобилист» поместил защитника Березина в список отказов

Защитник «Автомобилиста» Максим Березин помещен в список отказов, сообщает пресс-служба КХЛ в Twitter.

В минувшем сезоне Березин провел в регулярном чемпионате 27 матчей, в которых набрал 4 (0+4) очка при показателе полезности «-6» и 14 штрафных минутах. В плей-офф он принял участие в одном матче.

Бодров выступает за «Автомобилист» с 2019 года. В КХЛ он также играл за нижнекамский «Нефтехимик» и омский «Авангард».