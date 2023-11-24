«Барыс» обменял Барбера в «Ак Барс» на Хенкеля

«Барыс» обменял нападающего Райли Барбера в «Ак Барс» на защитника Кристиана Хенкеля, информирует пресс-служба КХЛ.

В этом сезоне 29-летний американец провел 28 матчей в КХЛ и набрал 23 (10+13) очка. Он был лучшим бомбардиром клуба из Казахстана.

28-летний белорус сыграл 24 игры и набрал 2 (0+2) очка при полезности «плюс 7».