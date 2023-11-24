«Амур» дома обыграл «Северсталь» в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ — 6:2. Команда из Череповца потерпела седьмое поражение в восьми встречах.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Северсталь» потерпела седьмое поражение в восьми матчах. Команда идет на 8-м месте на «Западе», набрав в 34 матчах 33 очка. «Амур», сыграв столько же матчей, расположился на 9-й строчке Восточной конференции, имея в активе 34 очка.