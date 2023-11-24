«Адмирал» обыграл «Сочи» в матче КХЛ
«Адмирал» обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.
У победителей голами отметились Егор Морозов, сделавший также результативную передачу, Даниил Гутик и Александр Шевченко. У хозяев единственную шайбу забросил Амир Гараев.
«Сочи» потерпел третье поражение подряд. Команда идет на 10-м месте на «Западе», набрав 28 очков в 35 матчах. «Адмирал» идет на 12-й строчке на «Востоке», имея в активе 24 очка после 32 встреч.
26 ноября «Адмирал» сыграет с «Северсталью», «Сочи» в этот день сыграет с «Амуром».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
Голы: Морозов — 1 (Бучельников, Лисовец), 30:13 — 1:0. Гутик — 8 (бол., Морозов, Бучельников), 42:34 — 2:0. Гараев — 5 (Грэм, Сагадеев), 48:40 — 2:1. Шевченко — 6 (Аноховский, Ибатуллин), 53:43 — 3:1.
Вратари: С.В. Иванов — Бердин (57:34).
Штраф: 4 — 7.
Броски: 34 (12+9+13) — 24 (10+7+7).
Судьи: Бирин, Наумов.
24 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 4049 зрителей.
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