«Адмирал» обыграл «Сочи» в матче КХЛ

«Адмирал» обыграл «Сочи» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 3:1.

У победителей голами отметились Егор Морозов, сделавший также результативную передачу, Даниил Гутик и Александр Шевченко. У хозяев единственную шайбу забросил Амир Гараев.

«Сочи» потерпел третье поражение подряд. Команда идет на 10-м месте на «Западе», набрав 28 очков в 35 матчах. «Адмирал» идет на 12-й строчке на «Востоке», имея в активе 24 очка после 32 встреч.

26 ноября «Адмирал» сыграет с «Северсталью», «Сочи» в этот день сыграет с «Амуром».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Адмирал» (Владивосток) — «Сочи» (Сочи) — 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Морозов — 1 (Бучельников, Лисовец), 30:13 — 1:0. Гутик — 8 (бол., Морозов, Бучельников), 42:34 — 2:0. Гараев — 5 (Грэм, Сагадеев), 48:40 — 2:1. Шевченко — 6 (Аноховский, Ибатуллин), 53:43 — 3:1.

Вратари: С.В. Иванов — Бердин (57:34).

Штраф: 4 — 7.

Броски: 34 (12+9+13) — 24 (10+7+7).

Судьи: Бирин, Наумов.

24 ноября. Владивосток. Фетисов Арена. 4049 зрителей.