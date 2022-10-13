Дубль и две голевых передачи Ткачева принесли «Авангарду» победу над «Амуром»
«Авангард» обыграл «Амур» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.
В составе омичей дубль сделал Владимир Ткачев, также по одному разу отличились Арсений Грицюк и Рид Буше. Ткачев поучаствовал в голах Грицюка и Буше, помимо дубля на его счету 2 результативных передачи.
Единственную шайбу гостей забросил Иван Николишин.
«Авангард» занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 15 очками в 17 матчах. «Амур» идет на последней, 11-й, строчке в конференции с 13 очками в 17 играх.
«Авангард» проведет следующий матч 15 октября дома против «Адмирала», «Амур» в этот же день встретится в гостях с «Барысом».
Хоккей
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Грицюк — 2 (бол., Ткачев, Чистяков), 7:04 — 1:0. Буше — 6 (Ткачев, Чистяков), 33:37 — 2:0. Николишин — 4, 39:36 — 2:1. Ткачев — 3 (А. Бродхерст, Буше), 55:26 — 3:1. Ткачев — 4 (А. Бродхерст, Буше), 57:37 — 4:1.
Вратари: Демченко — Калниньш.
Штраф: 2 — 4.
Броски: 38 (15+18+5) — 15 (2+5+8).
Судьи: Кочетов, Фатеев.
13 октября. Омск. G-Drive Арена.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|18
|16
|2
|33
|2
|Динамо М
|18
|13
|5
|28
|3
|Локомотив
|17
|10
|7
|23
|4
|Торпедо
|17
|11
|6
|23
|5
|Спартак
|19
|9
|10
|23
|6
|ЦСКА
|17
|10
|7
|23
|7
|Витязь
|18
|10
|8
|23
|8
|Динамо Мн
|18
|7
|11
|18
|9
|Куньлунь
|18
|7
|11
|17
|10
|Северсталь
|17
|7
|10
|17
|11
|Сочи
|16
|3
|13
|9
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Автомобилист
|17
|12
|5
|25
|2
|Металлург
|17
|11
|6
|24
|3
|Сал. Юлаев
|17
|9
|8
|21
|4
|Сибирь
|19
|9
|10
|20
|5
|Барыс
|18
|9
|9
|19
|6
|Ак Барс
|16
|8
|8
|19
|7
|Адмирал
|18
|7
|11
|16
|8
|Авангард
|17
|7
|10
|15
|9
|Нефтехимик
|18
|7
|11
|15
|10
|Трактор
|19
|6
|13
|15
|11
|Амур
|17
|5
|12
|13
|14.10
|17:00
|
Автомобилист – Ак Барс
|- : -
|14.10
|19:00
|
Куньлунь – Северсталь
|- : -