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13 октября, 18:45

Дубль и две голевых передачи Ткачева принесли «Авангарду» победу над «Амуром»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Авангард» обыграл «Амур» на своем льду в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

В составе омичей дубль сделал Владимир Ткачев, также по одному разу отличились Арсений Грицюк и Рид Буше. Ткачев поучаствовал в голах Грицюка и Буше, помимо дубля на его счету 2 результативных передачи.

Единственную шайбу гостей забросил Иван Николишин.

«Авангард» занимает девятое место в таблице Восточной конференции с 15 очками в 17 матчах. «Амур» идет на последней, 11-й, строчке в конференции с 13 очками в 17 играх.

«Авангард» проведет следующий матч 15 октября дома против «Адмирала», «Амур» в этот же день встретится в гостях с «Барысом».

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«Авангард» (Омск) — «Амур» (Хабаровск) — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Грицюк — 2 (бол., Ткачев, Чистяков), 7:04 — 1:0. Буше — 6 (Ткачев, Чистяков), 33:37 — 2:0. Николишин — 4, 39:36 — 2:1. Ткачев — 3 (А. Бродхерст, Буше), 55:26 — 3:1. Ткачев — 4 (А. Бродхерст, Буше), 57:37 — 4:1.

Вратари: Демченко — Калниньш.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 38 (15+18+5) — 15 (2+5+8).

Судьи: Кочетов, Фатеев.

13 октября. Омск. G-Drive Арена.

Владимир Ткачев (Авангард)
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