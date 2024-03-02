Форвард «Трактора» может пропустить до 10 матчей за удар Панина

Нападающий «Трактора» Бадди Робинсон рискует пропустить от 1 до 10 матчей.

Во втором матче серии против «Салавата Юлаева» (1:4, 1-1) 32-летний американец ударил в челюсть капитана уфимцев Григория Панина.

Арбитры матча в Уфе оставили в протоколе пометку с пунктом 3.12 регламента. Он предусматривает дисквалификацию от одного до 10 матчей за удар не желающего драться соперника.