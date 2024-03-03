Думбадзе — о поддержке фанатов в серии со «Спартаком»: «Это дорогого стоит»

Форвард «Северстали» Давид Думбадзе оценил поддержку болельщиков череповецкого клуба в матчах серии первого раунда Кубка Гагарина против «Спартака».

«Мы слышали своих фанатов. Они постоянно приезжают в большом количестве на гостевые матчи, спасибо им за это. Очень приятно, когда при такой значительной поддержке «Спартака» мы слышали наших болельщиков. Это дорогого стоит», — цитирует Думбадзе Legalbet.

В первом матче серии «Спартак» одержал победу над «Северсталью» со счетом 3:2. Вторая встреча завершилась в пользу желто-черных — 2:1. Встречи прошли 29 февраля и 2 марта в Москве.

Следующая игра между командами состоится в понедельник, 4 марта, в Череповце. Начало — в 19.30 мск.