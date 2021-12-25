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Бабенко: «Хотелось выиграть последнюю домашнюю игру в году, но не получилось»

20:50
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Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал поражение команды в матче с «Металлургом» (3:5).

«Хотелось выиграть последнюю домашнюю игру в году. Но не получилось, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — В первую очередь потому что провалили первый период. Не выполняли то, о чём договаривались, не придерживались плана на игру, дали сопернику преимущество. Наверное, из-за того, что так начали, хоккейные боги отвернулись от нас в концовке».

«Витязь» идет на 11-м месте в Западной конференции, набрав 35 очков.

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2021/12/25/495126.html

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Анна Горшкова все материалы автора
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