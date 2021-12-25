Бабенко: «Хотелось выиграть последнюю домашнюю игру в году, но не получилось»

Главный тренер «Витязя» Юрий Бабенко прокомментировал поражение команды в матче с «Металлургом» (3:5).

«Хотелось выиграть последнюю домашнюю игру в году. Но не получилось, — приводит слова тренера сайт КХЛ. — В первую очередь потому что провалили первый период. Не выполняли то, о чём договаривались, не придерживались плана на игру, дали сопернику преимущество. Наверное, из-за того, что так начали, хоккейные боги отвернулись от нас в концовке».

«Витязь» идет на 11-м месте в Западной конференции, набрав 35 очков.