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Дэвид Немировски: «Сегодня все отскоки были в пользу «Динамо», это их день»

20:35
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Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:6).

«Начали игру хорошо, сразу забили. Потом — дважды «один в один» вышли, в пустые ворота не попали. Затем «Динамо» забило два быстрых гола. Сегодня все отскоки были в пользу «Динамо», это их день. Мы — готовимся к домашней серии», — цитирует тренера сайт «Торпедо».

Дополнительная информация:

https://www.hctorpedo.ru/games/match-prev/17269-dinamo-moskva-torpedo-nizhnij-novgorod.html

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Иван Шитик все материалы автора
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