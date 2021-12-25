Дэвид Немировски: «Сегодня все отскоки были в пользу «Динамо», это их день»

Главный тренер «Торпедо» Дэвид Немировски подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо» (3:6).

«Начали игру хорошо, сразу забили. Потом — дважды «один в один» вышли, в пустые ворота не попали. Затем «Динамо» забило два быстрых гола. Сегодня все отскоки были в пользу «Динамо», это их день. Мы — готовимся к домашней серии», — цитирует тренера сайт «Торпедо».