Капитан «Динамо» Вадим Шипачев поделился эмоциями после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (6:3).

— Хорошая игра. Знали, что «Торпедо» агрессивно начнет. Первая смена не дала нам расслабиться. Боча здорово сыграл, если бы не он, то все бы закончилось в первом периоде. Рад двум очкам. Удалось порадовать болельщиков перед Новым годом. Но так начинать нельзя.

— Что Тихомирову сказали?

— Я ему сказал: «Красавец». Сам поймал или попало?

— Вадим, решил, где будешь новое Олимпийское золото хранить?

— Братцы, давайте по игре. Сегодня с «Торпедо» играли...

— Легионерам придала импульс новость, что они могут сыграть на Олимпиаде?

— Не знаю, я с ними не живу. Они как играли хорошо, так и играют.

— Ты набрал 800 и 801-е очко, на за Федорова, кажется, больше радовались.

— Да, за Федю я рад. Нам от каждого человека нужна помощь, чтобы все прибавляли.

— Что чувствуешь от осознания цифры в 800 очков?

— Не знаю. Конечно, спасибо всем ребятам, с которыми я играл. Моей семье, близким. Тренерам, за то, что в состав ставят. Вот сегодня опять в пустые воткнул. Я рад играть в хоккей, наслаждаюсь этим.

— Мозякин сказал, что пожелал тебе побить его рекорды. Что был за разговор?

— Серега — легенда. Парень, который выиграл все, что можно. Его слова для меня ценны. Это большая ответственность. Желаю ему найти себя после окончания игровой карьеры.

— Как насчет замахнуться на рекорд Мальцева?

— Это непобедимый рекорд.