Бабаев предположил, что «Барыс» испытывает психологические проблемы
Агент главного тренера «Барыса» Андрея Скабелки Шуми Бабаев объяснил, почему казахстанская команда пока находится за пределами зоны плей-офф в Восточной конференции КХЛ.
«Думаю, «Барыс» в большей степени испытывает психологические проблемы. В команде много молодых казахстанцев, которые в таком режиме никогда ранее не играли, они пока не готовы к этому ментально. Например, после побед над сильным соперником «Барыс» зачастую теряет очки в матче с куда более слабым коллективом, потому что молодежь, возможно, переоценивает свои силы, не понимает, что в следующей игре нужно выступить еще лучше», — приводит слова Бабаева Betonmobile.ru.
Он также отметил, что эти проблемы не носят кардинального характера и все сложности исправимы. Однако если все это сохранится до конца сезона, то это будет звонком для команды.
«Нужно проявить терпение и дождаться результата, тем более мы видим, что авторитетов у «Барысы» нет, зато есть недонастрой на тех, кого команда просто обязана обыгрывать. А это чистая психология. Но такие ошибки свойственны молодости, поэтому сейчас рано в кого-то бросать камни», — добавил Бабаев.
После 33 матчей «Барыс» занимает девятое место в турнирной таблице, набрав 30 очков.
23 ноября «Барыс» встретится с «Ак Барсом». Начало — в 16.30 мск.
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