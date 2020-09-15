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«Автомобилисту» разрешено увеличить заполняемость домашней арены до 50 процентов

17:24
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«Автомобилисту» разрешено увеличить заполняемость арены на домашних матчах до 50 процентов от ее максимальной вместимости, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

Число допускаемых на арену «Автомобилиста» зрителей увеличено в связи с решением соответствующих властей Свердловской области разрешить заполнять местные спортивные объекты на 50 процентов от максимальной вместимости. Ограничение на заполняемость трибун действует из-за мер по защите населения от коронавирусной инфекции.

Дополнительная информация:

http://www.hc-avto.ru/news/5971/

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