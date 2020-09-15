«Автомобилисту» разрешено увеличить заполняемость домашней арены до 50 процентов

«Автомобилисту» разрешено увеличить заполняемость арены на домашних матчах до 50 процентов от ее максимальной вместимости, сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба.

Число допускаемых на арену «Автомобилиста» зрителей увеличено в связи с решением соответствующих властей Свердловской области разрешить заполнять местные спортивные объекты на 50 процентов от максимальной вместимости. Ограничение на заполняемость трибун действует из-за мер по защите населения от коронавирусной инфекции.