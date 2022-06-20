«Автомобилист» выступил с заявлением в связи с расторжением контрактов с тремя финскими легионерами

«Автомобилист» на официальном сайте выступил с заявлением в связи с расторжением контрактов с тремя финскими легионерами.

«Финские хоккеисты Юха Метсола, Юрки Йокипакка, Миро Аалтонен обратились в хоккейный клуб «Автомобилист» с просьбой о прекращении действия контрактов по инициативе игроков.

Со всеми тремя хоккеистами достигнута договоренность, что в юрисдикции КХЛ права на игроков закрепляются за ХК «Автомобилист», — говорится в пресс-релизе.

Напомним, «Автомобилист» объявил о регистрации контрактов с игроками 1 мая.