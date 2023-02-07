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Сегодня, 19:19

«Автомобилист» обыграл «Витязь»

Виктория Кравченко
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«Автомобилист» обыграл «Витязь» (3:0) в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей голами отметились Сергей Широков, Кертис Варк и Стефан да Коста.

«Автомобилист» идет на третьем месте в Восточной конференции, набрав 73 очка, «Витязь» расположился на 6-й строчке на «Западе», имея в активе 70 очков.

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Витязь» (Подольск) — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)

Голы: Широков — 17 (бол., Да Коста), 2:46 — 1:0. Волк — 11 (Гуркин, Ли), 5:31 — 2:0. Да Коста — 17 (Василевский, Хрипунов), 55:18 — 3:0.

Вратари: Маттссон — Шикин.

Штраф: 4 — 8.

Броски: 30 (15+7+8) — 25 (8+11+6).

Судьи: Васильев, Спирин.

7 февраля. Екатеринбург. Уралец.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Витязь
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Западная конференция И В П О
1 СКА 61 44 17 93
2 ЦСКА 60 37 23 82
3 Торпедо 59 39 20 82
4 Локомотив 61 36 25 80
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 60 31 29 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 60 20 40 45
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 61 36 25 78
2 Ак Барс 60 34 26 77
3 Автомобилист 59 33 26 75
4 Металлург 60 32 28 74
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 60 31 29 71
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Трактор 61 26 35 61
11 Барыс 62 26 36 59
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13.02
7.02 15:30
Сибирь – Трактор
 4 : 5 Б
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 3 : 0
7.02 17:00
Металлург – СКА
 3 : 2
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 2 : 1 ОТ
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
7.02 19:30
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:30
Торпедо – Адмирал
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7.02 19:30
Динамо М – Сочи
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