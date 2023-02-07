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Сегодня, 19:13

«Салават Юлаев» в овертайме обыграл ЦСКА

Руслан Минаев
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«Салават Юлаев» дома обыграл ЦСКА в овертайме матча регулярного чемпионата КХЛ — 2:1.

В составе хозяев забили Григорий Панин и Александр Хмелевский, который отличился в овертайме. У гостей отметился Сергей Плотников.

«Салават Юлаев» с 71 очком занимает 6-е место в Восточной конференции. ЦСКА с 82 очками — на второй строчке «Запада».

КХЛ

Регулярный чемпионат

«Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 2:1 ОТ (1:0, 0:0, 0:1, 1:0)

Голы: Панин — 5 (Пименов, Алалыкин), 8:04 — 1:0. Плотников — 18 (Нестеров, Мамин), 50:11 — 1:1. Хмелевский — 21 (п.в., Антипин, Башкиров), 60:18 — 2:1.

Вратари: Ежов — Шарыченков (60:10).

Штраф: 6 — 0.

Броски: 27 (11+8+7+1) — 33 (7+7+19+0).

Судьи: Кулаков, Фатеев.

7 февраля. Уфа. Уфа-Арена.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
3
9
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1 СКА 61 44 17 93
2 ЦСКА 60 37 23 82
3 Торпедо 59 39 20 82
4 Локомотив 61 36 25 80
5 Динамо М 59 34 25 77
6 Витязь 60 31 29 70
7 Северсталь 59 25 34 62
8 Динамо Мн 60 24 36 61
9 Спартак 59 25 34 58
10 Куньлунь 60 20 40 45
11 Сочи 58 7 51 23
Восточная конференция И В П О
1 Сибирь 61 36 25 78
2 Ак Барс 60 34 26 77
3 Автомобилист 59 33 26 75
4 Металлург 60 32 28 74
5 Авангард 59 33 26 72
6 Сал. Юлаев 60 31 29 71
7 Адмирал 59 29 30 67
8 Амур 59 28 31 63
9 Нефтехимик 60 28 32 61
10 Трактор 61 26 35 61
11 Барыс 62 26 36 59
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7.02 15:30
Сибирь – Трактор
 4 : 5 Б
7.02 17:00
Автомобилист – Витязь
 3 : 0
7.02 17:00
Металлург – СКА
 3 : 2
7.02 17:00
Сал. Юлаев – ЦСКА
 2 : 1 ОТ
7.02 19:00
Локомотив – Амур
 - : -
7.02 19:00
Северсталь – Куньлунь
 - : -
7.02 19:30
Нефтехимик – Ак Барс
 - : -
7.02 19:30
Торпедо – Адмирал
 - : -
7.02 19:30
Динамо М – Сочи
 - : -
7.02 19:30
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