«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи»

«Автомобилист» дома одержал победу над «Сочи» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

У гостей отличился Матвей Мичков. У победителей шайбы забросили Стефан Да Коста и Степан Хрипунов.

С 78 очками «Автомобилист» располагается на 5-м месте в таблице Восточной конференции, проведя 64 игры. На данный момент команда в плей-офф выходит на «Ак Барс».

«Сочи», ранее уже потерявший шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина, идет 9-м на Западе с 51 очком в активе после 64 матчей.

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Мичков — 17 (Рассказов), 26:23 — 0:1. Да Коста — 18 (Голышев), 26:56 — 1:1. Хрипунов — 9 (Севостьянов, Обидин), 57:26 — 2:1.

Вратари: Аликин — Богданов (59:34).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 33 (6+13+14) — 12 (8+2+2).

Судьи: Ромасько, Спирин.

18 февраля. Екатеринбург. Уралец.