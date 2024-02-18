«Автомобилист» вырвал победу у «Сочи»
«Автомобилист» дома одержал победу над «Сочи» (2:1) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.
У гостей отличился Матвей Мичков. У победителей шайбы забросили Стефан Да Коста и Степан Хрипунов.
С 78 очками «Автомобилист» располагается на 5-м месте в таблице Восточной конференции, проведя 64 игры. На данный момент команда в плей-офф выходит на «Ак Барс».
«Сочи», ранее уже потерявший шансы на выход в розыгрыш Кубка Гагарина, идет 9-м на Западе с 51 очком в активе после 64 матчей.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Сочи» (Сочи) — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Мичков — 17 (Рассказов), 26:23 — 0:1. Да Коста — 18 (Голышев), 26:56 — 1:1. Хрипунов — 9 (Севостьянов, Обидин), 57:26 — 2:1.
Вратари: Аликин — Богданов (59:34).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 33 (6+13+14) — 12 (8+2+2).
Судьи: Ромасько, Спирин.
18 февраля. Екатеринбург. Уралец.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|64
|42
|22
|88
|2
|Металлург Мг
|64
|40
|24
|87
|3
|Сал. Юлаев
|64
|40
|24
|85
|4
|Ак Барс
|64
|39
|25
|80
|5
|Автомобилист
|65
|35
|30
|78
|6
|Трактор
|65
|34
|31
|74
|7
|Лада
|64
|29
|35
|72
|8
|Амур
|65
|29
|36
|70
|9
|Нефтехимик
|64
|26
|38
|65
|10
|Сибирь
|64
|26
|38
|62
|11
|Адмирал
|65
|21
|44
|53
|12
|Барыс
|65
|20
|45
|48
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|64
|44
|20
|91
|2
|Динамо М
|64
|42
|22
|90
|3
|Локомотив
|65
|42
|23
|89
|4
|Спартак
|65
|38
|27
|84
|5
|Северсталь
|63
|34
|29
|76
|6
|Торпедо
|64
|34
|30
|74
|7
|ЦСКА
|64
|32
|32
|71
|8
|Динамо Мн
|65
|30
|35
|65
|9
|Сочи
|65
|22
|43
|51
|10
|Куньлунь РС
|64
|22
|42
|50
|11
|Витязь
|64
|19
|45
|45
|18.02
|10:00
|
Адмирал – Трактор
|6 : 1
|18.02
|10:00
|
Амур – Барыс
|2 : 1
|18.02
|14:30
|
Автомобилист – Сочи
|2 : 1
|18.02
|17:00
|
СКА – Торпедо
|- : -
|18.02
|17:00
|
Северсталь – Нефтехимик
|- : -