«Сибирь» потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ

«Сибирь» потеряла теоретические шансы на попадание в плей-офф КХЛ после победы «Амура» над «Барысом».

Игра между «Амуром» и «Барысом» прошла в Хабаровске и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Теперь «Сибирь» отстает хабаровской команды, занимающей восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции, на восемь очков. Даже в случае побед во всех оставшихся встречах новосибирцы уступят «Амуру» по победам в основное время.

По ходу сезона «Сибирь» была лишена четырех очков за игру с четырьмя легионерами в составе. Клубу было отказано в апелляции по снятию баллов.